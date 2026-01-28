Video: Hombres armados ingresan a gimnasio en San Luis Potosí

Varios sujetos presuntamente armados ingresaron a un gimnasio Smart Fit buscando a un joven y creando pánico entre los asistentes

Personal de un reconocido gimnasio en San Luis Potosí teme por sus vidas tras recibir amenazas de hombres armados que ingresaron en días pasados a las instalaciones.

Fue el 22 de enero del año en curso cuando sujetos presuntamente armados ingresaron a un Smart Fit de Plaza Citadela ubicado en avenida Salvador Nava Martínez de la colonia Colinas del Parque.

En un video difundido en redes sociales, varios hombres ingresaron al gimnasio buscando a una persona, pero provocando el pánico entre los asistentes que se encontraban en el lugar.

En las imágenes se puede ver cuando al menos tres hombres intentan abrir una puerta para atentar contra un joven; de uno de ellos se puede ver que lleva un arma de fuego.

No se ha reportado oficialmente que alguien haya resultado herido o muerto en este incidente.

El agresor fue identificado como Manuel Antonio N., quien presuntamente realizó amenazas directas dentro del establecimiento, obligando a clientes y trabajadores a vivir momentos de pánico.

Es por eso que hacen un llamado a las autoridades debido a que temen por la seguridad de sus vidas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando el motivo del ataque ni si hubo personas detenidas.