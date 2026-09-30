Video: Grúa se incendia tras perder el control; provoca carambola

Una grúa que circulaba por el Arco Norte perdió el control en la curva a Ajoloapan, chocó contra los muros de contención y se incendió, en el Estado de México

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Una aparatosa carambola se registró en la autopista Arco Norte, a la altura de la curva de ascenso hacia Ajoloapan, en los límites del Estado de México e Hidalgo, luego de que una grúa perdió el control, se impactó contra los muros de contención y terminó envuelta en llamas, generando afectaciones a la circulación durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el tramo Ajoloapan-Pachuca, entre los kilómetros 115 y 117 de la vialidad. La emergencia se derivó de una serie de incidentes previos, entre ellos un choque por alcance y la volcadura de una camioneta, lo que complicó las condiciones de tránsito en la zona.

En ese contexto, el operador de una grúa no logró detener la unidad a tiempo, perdió el control y chocó contra las barreras de protección. Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, provocando una situación de alto riesgo para automovilistas y personal que se encontraba en el lugar.

El siniestro derivó en una carambola en la que estuvieron involucrados varios vehículos, entre ellos una camioneta y un tráiler con jaula ganadera. En total, las autoridades reportaron la participación de nueve unidades.

Equipos de emergencia, así como personal de la autopista y elementos de seguridad, acudieron al sitio para controlar el incendio, atender a los lesionados y retirar los vehículos accidentados. El saldo preliminar fue de cinco personas con lesiones leves, sin que se reportaran víctimas mortales.

Debido a las labores de atención y limpieza, la circulación en el Arco Norte permaneció cerrada durante varias horas. Las autoridades habilitaron posteriormente algunos carriles y, tras concluir las maniobras, informaron el restablecimiento total del tránsito, aunque se registraron importantes congestionamientos vehiculares en ambos sentidos.