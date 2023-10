 Video: Coreanas se viralizan tras ver a stripper semidesnudo

Dos mujeres que iban pasando frente a un local de strippers quedaron sorprendidas al ver a uno de ellos bailando semidesnudo.

La reacción de las mujeres quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales en donde se está viralizando rápidamente.

En el video se puede ver que las mujeres presuntamente de origen coreano quedan pasmadas al ver al hombre que hacia movimientos sensuales al ritmo de la música.

"Estas amigas pasaban y se detuvieron a vernos", dice el texto que acompaña la publicación.

Mientras tanto las mujeres, una joven y la otra de mayor edad continúan viendo al hombre que baila desde el local y ellas se encuentran afuera.

Según la misma publicación de "Los Cariñosos", las mujeres decidieron ingresar y beber algo en el bar.

"No sé ni cómo llegué aquí, pero tampoco me quiero salir, " Ya nos vimos el primer día entrando al paraiso x primera vez", "Claramente soy yo y mi tía", "La hija, entramos mama, déjame miro si me alcanza la plata", fueron algunos de los cientos de comentarios que se leen en la publicación.

Según la descripción en la cuenta de TikTok, "Los Cariñosos" ofrecen show de strippers para discotecas, sin embargo, se desconoce en qué ciudad se encuentran. Algunos señalaron que en la Ciudad de México, pero esto no pudo ser confirmado.

