Video: Caen dos mujeres por asalto a adulta mayor en Tepotzotlán

Laura “N” y Argelia “N” fueron detenidas en Tepotzotlán tras ser señaladas por intentar despojar de sus pertenencias a una mujer

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Dos mujeres fueron detenidas en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, luego de ser señaladas por su probable participación en un intento de asalto contra una adulta mayor, quien fue interceptada y jaloneada mientras caminaba por calles de la colonia Loma Bonita.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la aprehensión de Laura “N” y Argelia “N”, mediante un operativo coordinado con elementos de la policía municipal, luego de que un video de los hechos comenzara a circular en redes sociales.

Las autoridades relacionan a ambas mujeres con el presunto delito de robo en agravio de una persona adulta mayor. El incidente habría ocurrido el jueves 29 de octubre y quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

Víctima logró escapar cuando cayó la motocicleta

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, después de conocer la grabación, policías de Tepotzotlán acudieron a la calle Aves del Paraíso para localizar a la mujer afectada.

Con apoyo de referencias proporcionadas por vecinos, los oficiales encontraron a la adulta mayor, quien se encontraba acompañada de su esposo. Durante la entrevista, ella relató que dos mujeres le exigieron entregar sus pertenencias, pero no consiguieron quitarle ninguno de sus objetos.

La víctima explicó que las presuntas agresoras se distrajeron cuando la motocicleta en la que viajaban cayó al suelo. En ese momento, aprovechó para alejarse y pedir ayuda.

Los policías municipales le proporcionaron orientación y le ofrecieron acompañamiento para acudir ante el Ministerio Público, además de apoyo para regresar a su domicilio. Sin embargo, la mujer decidió no trasladarse en ese momento, según el comunicado del ayuntamiento.

FGJEM realizó diligencias en el domicilio de la víctima

La Fiscalía mexiquense informó que las investigaciones relacionadas con el caso quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes acudieron directamente al domicilio de la adulta mayor para recabar su entrevista y dar seguimiento a los hechos.

La detención de Laura “N” y Argelia “N” se llevó a cabo en coordinación con la corporación municipal, después de que las imágenes del presunto intento de robo fueran difundidas públicamente.

Video muestra cómo interceptaron a la adulta mayor

En la grabación que circuló en redes sociales se observa a dos mujeres vestidas de negro, con cubrebocas y a bordo de una motocicleta, cuando se aproximan a la víctima, quien llevaba dos bolsas de mandado y otra cruzada sobre el tórax.

Una de las sospechosas desciende de la unidad y comienza a jalonear a la mujer, aparentemente para quitarle sus pertenencias. Durante el forcejeo, la motocicleta cae, lo que provoca que ambas presuntas agresoras interrumpan la acción para levantarla.

Ese momento fue aprovechado por la adulta mayor para escapar y gritar pidiendo auxilio. En las imágenes también se aprecia que las dos mujeres finalmente se retiran del lugar a bordo de la motocicleta.

El material de videovigilancia, que registra el incidente durante aproximadamente cinco minutos con 51 segundos, permitió observar la secuencia de los hechos y fue difundido en plataformas digitales, lo que derivó en la intervención de las autoridades.