Video: Atropella a mujer y su hija en Oaxaca; conductora huye

Una persona que fue testigo del accidente se detuvo para auxiliar a la mujer y a su hija, quienes se pusieron de pie aparentemente sin lesiones de gravedad.

Una cámara de seguridad captó el momento en que una camioneta atropelló a una mujer y a su hija y se dio a la fuga, hecho que ha generado indignación en la capital de Oaxaca.

Los acontecimientos se registraron en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, durante la mañana de este miércoles 14 de enero, cuando ambas víctimas caminaban por la banqueta de la avenida Independencia.

De acuerdo con las imágenes, la conductora de una camioneta Ford Expedition color negro se encontraba detenida sobre dicha vía. En determinado momento, la conductora realizó una maniobra en reversa y, cuando la mujer y su hija intentaron cruzar la calle, fueron embestidas por la unidad.

Tras el impacto, una persona que presenció el accidente se acercó para auxiliar a la mujer y a la menor, quienes lograron ponerse de pie y aparentemente no presentaban lesiones de gravedad. Sin embargo, la conductora, lejos de asumir su responsabilidad, aceleró la marcha y huyó del lugar, pese a que el incidente quedó grabado.

La camioneta involucrada porta placas de circulación 156-XS, información que ya circula en redes sociales y podría ser clave para su localización.

¿Qué dice la ley en Oaxaca por huir de atropello?

En el estado de Oaxaca, atropellar a una persona y darse a la fuga puede constituir diversos delitos. El Código Penal estatal contempla sanciones por abandono de persona lesionada u omisión de auxilio, cuando el responsable de un accidente no presta ayuda a las víctimas.

Además, la conductora podría enfrentar cargos por lesiones culposas, independientemente de que las afectadas no presenten heridas graves, ya que la huida agrava la responsabilidad penal. Estas conductas pueden ser castigadas con penas de prisión, multas económicas y la suspensión de la licencia de conducir, según lo determinen las autoridades judiciales.

La Ley de Tránsito y Vialidad de Oaxaca también establece sanciones administrativas adicionales cuando un conductor se retira del lugar de un accidente, incluyendo la retención del vehículo y la cancelación de permisos para conducir.

Autoridades estatales han reiterado que abandonar el lugar de un percance vial no solo es una falta administrativa, sino un delito que atenta contra la seguridad y la vida de los peatones, especialmente en zonas de alta afluencia como el Centro Histórico.