Video: abandonaron a niño en la madrugada en Tlalpan

Autoridades investigan el caso tras difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México

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Un video difundido en redes sociales generó indignación al mostrar el momento en que un hombre aparentemente abandona a un menor de edad en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Las imágenes, captadas por cámaras de videovigilancia, exhiben cómo un vehículo sedán gris se detiene en la calle Huehuetán, en la colonia Cuchilla de Padierna.

De la unidad desciende un sujeto que baja a un niño del asiento trasero y, sin dudar, vuelve a subir al automóvil para alejarse del lugar.

Llanto y desesperación del menor

En el video se observa al niño visiblemente confundido y solo en la vía pública, mientras se escuchan ladridos de perros y, segundos después, su llanto desesperado al darse cuenta de que el vehículo se ha ido.

Testigos señalaron que el menor incluso intentó correr tras el automóvil sin lograr alcanzarlo, lo que incrementó la preocupación de vecinos, quienes acudieron de inmediato a auxiliarlo.

Movilización policiaca

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en la zona. Inicialmente, al arribar al sitio no localizaron ni al menor ni al vehículo involucrado.

Sin embargo, tras el seguimiento de las imágenes, los oficiales lograron ubicar tanto al automóvil como al conductor en la misma colonia, junto con el niño, de aproximadamente cinco años de edad.

Versión del conductor e investigación

De acuerdo con la versión del hombre, quien afirmó ser el padre del menor, todo se trató de un “juego”, ya que habría bajado al niño del vehículo para luego avanzar unos metros y permitirle alcanzarlo y subir nuevamente.

Pese a esta explicación, las autoridades dieron parte al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar si existió algún delito o situación de riesgo para el menor.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han exigido esclarecer los hechos y garantizar la protección del niño.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del menor ni sobre posibles medidas legales contra el adulto, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este incidente.