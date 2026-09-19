Video: Abandonan ataúd con un cadáver en Uruapan

Un ataúd con el cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a un costado de la barda perimetral del aeropuerto de Uruapan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ataúd con el cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a un costado de la barda perimetral del aeropuerto de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia del féretro en la vía pública, en las inmediaciones de El Cerrito, en la colonia Emiliano Zapata.

Tras recibir el reporte, las autoridades acordonaron el área y restringieron temporalmente la circulación debido a versiones que advertían sobre la posible presencia de explosivos dentro del ataúd.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar junto con personal especializado en el manejo de artefactos explosivos y materiales peligrosos. Después de aplicar los protocolos correspondientes, los especialistas descartaron que hubiera algún dispositivo explosivo.

Encuentran el cuerpo de un hombre

Una vez que se descartó el riesgo, las autoridades inspeccionaron el interior del féretro y encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, cuya identidad no había sido establecida.

Personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes. De manera preliminar, los peritos determinaron que el cuerpo se encontraba embalsamado y presentaba lesiones en la cabeza y el tórax.

¿Quién abandonó el ataúd?

Como parte de las primeras investigaciones, un trabajador de una funeraria declaró que recibió una llamada en la que le ofrecieron dinero a cambio de trasladar una caja.

Según su testimonio, al llegar al sitio acordado encontró a varios hombres encapuchados y armados, quienes colocaron el ataúd en un vehículo y le indicaron que debía transportarlo.

Más tarde, el trabajador recibió otra llamada en la que fue amenazado y recibió la instrucción de abandonar el féretro sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

El vehículo utilizado para trasladar el ataúd fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades, que continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen del cadáver y determinar quiénes parti