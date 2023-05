Víctima de acoso sexual graba conversación con taxista

Una mujer de 27 años de edad fue víctima de acoso sexual por parte de un taxista y decidió grabarlo para alertar a otras mujeres a que tengan cuidado

Por: Patricia Agüero

Mayo 13, 2023, 15:07

Solo una persona que ha sido víctima de acoso sexual, sabe del momento desagradable que esto significa, el temor y el nerviosismo que se experimenta.

Tal fue el caso de una mujer que estaba siendo víctima de acoso de parte del conductor de un taxi que había abordado y decidió grabar la conversación con su celular.

Los hechos se registraron el pasado jueves 11 de agosto en Pachuca, Hidalgo y fueron compartidos por Karina, de 27 años de edad, en su cuenta de Tiktok con la intención de alertar a otras mujeres.

La mujer dijo que generalmente aborda taxis de confianza, pero en esta ocasión tenía prisa, por eso es que solicitó el primero que vio.

Al momento de subirse al taxi, Karina describió que sintió que el taxista volteó a verla, y no solo eso, sino que le hizo comentarios sobre su cuerpo: 'Cuando se subió, se sintió el gran peso de tus hermosos senos', le dijo el taxista.

La mujer confesó que no supo como reaccionar ante esta situación ya que se encontraba muy nerviosa, por eso decidió grabar la conversación con el taxista para tener pruebas contra él y las autoridades 'tomen cartas en el asunto'.

Karina también identificó al taxista como Margarito y dijo que 'siempre ha sido muy enfermo', y proporcionó el número de placas de la unidad: A-453-FUE

'Chicas muchos me criticarán por que le hice la platica (al taxista), que ese no es el punto, quienes me conocen saben que soy muy nerviosa a estas situaciones, quiero que se tomen cartas sobre el asunto, no es justo que pasen estas cosas', expresó la mujer en un segundo video.

Los usuarios que reaccionaron a sus videos expresaron su apoyo a la mujer, comprendiendo que estaba nerviosa en una situación en la que no sabía como salir.