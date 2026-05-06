Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia para ausentarse del cargo

Pese a que pidió ausentarse del cargo, la FGES aclaró que Castro Zaavedra está en disposición de atender requerimientos formulados por vías legales

Este martes por la tarde, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) confirmó que el vicefiscal, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo para ausentarse del cargo, luego de que fuera señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Su ausencia se da una semana después de que se emitieran estas acusaciones por parte del gobierno norteamericano, que señaló a 10 funcionarios activos y anteriores del estado de Sinaloa, siendo todos encabezados por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Pese a que pidió ausentarse del cargo, en el comunicado emitido por la FGES se aclara que Castro Zaavedra está en disposición de atender requerimientos formulados por vías legales para limpiar su nombre.

"La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado. Dicha solicitud se encuentra sustentada en los artículos 1º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Asimismo, manifiesta su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico", se lee en el comunicado.

¿De qué acusan a Dámaso Castro?

El gobierno de Estados Unidos acusa al ahora exvicefiscal de presuntamente recibir pagos mensuales de $11,000 dólares para alertar al Cártel de Sinaloa sobre operativos contra laboratorios o miembros de la organización, permitiendo así adelantarse a las autoridades.

Uno más que pide licencia

Castro Zaavedra es el tercer funcionario que solicita licencia para ausentarse de su cargo, siendo Rubén Rocha Moya el primero en realizar esta petición, seguido por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Ellos son los señalados por Estados Unidos