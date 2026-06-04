Vicealmirante acusa obstrucción de Marina en carta a Sheinbaum

Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a Sheinbaum en la que denuncia obstáculos para acceder a información clave para su defensa

Desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que denuncia presuntas acciones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) que, según sostiene, obstaculizan su derecho a una defensa adecuada.

La misiva, fechada el 3 de junio de 2026, representa la sexta comunicación que el exmando naval dirige a la titular del Ejecutivo federal desde que inició el proceso penal en su contra por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y actividades vinculadas al robo de hidrocarburos.

Farías Laguna permanece sujeto a prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025 dentro de la causa penal 325/2025, en la que es señalado por presuntamente encabezar una red dedicada al denominado huachicol fiscal.

Solicita intervención presidencial

En su carta, el vicealmirante retirado pidió nuevamente la intervención de la presidenta para que la Secretaría de Marina entregue información que considera indispensable para demostrar su inocencia.

Según expuso, su defensa ha solicitado desde noviembre de 2025 diversos actos de investigación a través de la FGR, pero la dependencia naval se ha negado a proporcionar los documentos requeridos bajo el argumento de que están protegidos por razones de seguridad nacional.

Farías Laguna cuestionó esa postura y aseguró que la información reservada podría contribuir al esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la investigación en su contra.

En ese sentido, sostuvo que la negativa de la institución representa una obstrucción a la justicia y limita el acceso a elementos que podrían resultar relevantes para el proceso judicial.

Denuncia violaciones al debido proceso

El exmilitar afirmó que durante el desarrollo del procedimiento penal se han vulnerado principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso efectivo a una defensa adecuada.

También señaló que no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAME-CDMX/0000568/2024, la cual considera esencial para conocer a detalle las pruebas y elementos que sustentan las acusaciones formuladas en su contra.

De acuerdo con su versión, la información retenida por las autoridades permitiría aclarar aspectos relevantes de la investigación y demostrar que las imputaciones carecen de sustento suficiente.

En la carta, Farías Laguna manifestó que la acusación en su contra fue construida sin pruebas concluyentes y aseguró que existen intereses políticos detrás del caso.

Además, criticó la rapidez con la que se desarrollaron las primeras etapas de la investigación, al señalar que la carpeta fue integrada en un corto periodo y que la orden de aprehensión fue obtenida en apenas diecinueve días.

El vicealmirante sostuvo que existe un trato desigual en la aplicación de la justicia y denunció lo que calificó como una “justicia selectiva”, al considerar que en su caso no se exigieron pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.

Entre sus señalamientos, aseguró que parte de la investigación se originó a partir de información difundida en un video anónimo publicado en internet.

Antecedentes del caso

Farías Laguna también recordó que durante la audiencia inicial de la causa penal 325/2025 fue vinculado a proceso sin que, según afirma, se presentaran elementos que establecieran de manera clara circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, señaló que un día antes de su audiencia fue exhibido públicamente como presunto responsable de delitos relacionados con hidrocarburos, situación que considera influyó negativamente en el desarrollo del proceso judicial.

Otro de los puntos que destacó fue su baja de la Armada de México, ocurrida el 18 de diciembre de 2025, decisión que calificó como arbitraria y que, aseguró, afectó económicamente a su familia al perder ingresos y acceso a servicios médicos.

En su nueva comunicación dirigida a la presidenta, el exmando naval reiteró que cuenta con una trayectoria de 33 años de servicio ininterrumpido dentro de la Armada de México y sostuvo que su historial profesional refleja apego a la ley y al cumplimiento de sus responsabilidades.

La carta concluye con una petición para que se garantice el acceso a la información requerida por su defensa y se permita el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una postura pública sobre esta nueva misiva ni sobre las anteriores enviadas por el vicealmirante desde el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.