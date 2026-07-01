Vibra México con histórica victoria rumbo a octavos

El Zócalo capitalino lució lleno de seguidores, mientras que en la Torre Latinoamericana se iluminó con el mensaje '¡Sí se puede!'.

Miles de mexicanos salieron este martes a las calles en distintas ciudades del país para celebrar la victoria de la selección nacional por 2-0 ante Ecuador, resultado que aseguró su pase a los octavos de final del Mundial FIFA™ 2026.

El triunfo fue recibido con entusiasmo en la Ciudad de México, donde la avenida Reforma se convirtió en el principal punto de reunión. Desde horas antes del encuentro, miles de aficionados comenzaron a concentrarse en la zona del Ángel de la Independencia y en distintos espacios públicos habilitados con pantallas gigantes para seguir el partido.

¿Cómo se vivió la fiesta en la capital?

Durante el encuentro, la emoción creció con cada jugada de la selección mexicana. El primer estallido llegó al minuto 22 con el gol de Julián Quiñones, seguido del segundo tanto de Raúl Jiménez al minuto 31, lo que encendió por completo el ambiente en las calles.

El apoyo se mantuvo constante incluso antes del silbatazo inicial, cuando la afición esperó el arranque del partido pese al retraso por una tormenta eléctrica. La confianza en el equipo se mantuvo firme hasta el final del encuentro.

Fiesta en plazas, avenidas y ciudades mundialistas

Las celebraciones no se limitaron a la capital. En Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas, también se registraron concentraciones masivas de aficionados que siguieron el partido en pantallas públicas y salieron a festejar tras el resultado.

En la Ciudad de México, el Zócalo capitalino lució lleno de seguidores, mientras que en la Torre Latinoamericana se iluminó con el mensaje “¡Sí se puede!”, en alusión al impulso anímico del equipo nacional.

Explosión de alegría tras el silbatazo final

Con el término del encuentro, las calles se llenaron de bocinazos, banderas y gritos de “¡México, México!”, en una expresión colectiva de orgullo nacional. Incluso se registraron fuegos artificiales en distintos puntos del centro de la capital.

Con esta victoria, México avanza a los octavos de final del torneo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República del Congo, en un regreso a esta fase tras su eliminación en Catar 2022.