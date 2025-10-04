Viaje de terror: regios atrapados en narcobloqueos en Zacatecas

Delincuentes armados bloquearon la carretera federal 45 e incendiaron varios vehículos entre ellos tractocamiones que quedaron reducidos a cenizas

Una madrugada bajo el fuego y bloqueos es lo que se vivió en el estado de Zacatecas, en varias colonias, entradas y salidas de Sombrerete.

Luego de que delincuentes armados bloquearon la carretera federal 45 e incendiaron varios vehículos entre ellos tractocamiones que quedaron reducidos a cenizas.

Los civiles armados bajaron a los pasajeros de un Ómnibus de México y atravesaron el camión en la carretera federal 45.

Las personas que viajaban a bordo del autobús tuvieron crisis nerviosas, algunos eran originarios de Monterrey y Allende, Nuevo León quienes tuvieron que ser atendidos por personal médico.

El cuerpo de Bomberos tuvo que trabajar hasta altas horas de la madrugada para poder sofocar lo que quedó de los coches incendiados por los delincuentes.