Veracruz quita fuero a alcalde señalado por desaparición

Bertín Bravo Montero es investigado por la desaparición de un empresario y su escolta; 40 diputados votaron a favor de retirarle la protección

El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, señalado por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.

Con 40 votos a favor y ocho en contra, los diputados avalaron el desafuero durante una sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada. Antes de la votación, el presidente municipal abandonó el recinto legislativo; aunque en el exterior se encontraban unidades de la Fiscalía estatal, no fue detenido.

La resolución permite que la Fiscalía continúe con las investigaciones y, en caso de que corresponda, avance con el proceso penal contra el alcalde, al quedar sin efecto la protección constitucional que impedía ejercer acciones judiciales en su contra.

Los legisladores determinaron que los elementos presentados por la Fiscalía eran suficientes para retirar el fuero y permitir que Bravo Montero enfrente las acusaciones ante las autoridades correspondientes.

El edil, quien pertenece a Movimiento Ciudadano, rechazó los señalamientos y aseguró que es inocente de los delitos que se le atribuyen. Su defensa analiza recurrir a recursos legales, entre ellos la posibilidad de promover un amparo.

Tras la decisión del Congreso local, Pedro de Jesús Rosado Guzmán, alcalde suplente, podría ser llamado para asumir la administración municipal de Úrsulo Galván.