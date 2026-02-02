Veracruz activa protocolos tras posible caso de rabia humana

Autoridades de salud activaron medidas preventivas, tras el fallecimiento de una persona presuntamente vinculada a rabia humana por mordedura de murciélago

Las autoridades sanitarias de Veracruz activaron protocolos de prevención y vigilancia epidemiológica tras el reporte del fallecimiento de una persona en el municipio de Jesús Carranza, presuntamente relacionado con un caso de rabia humana.

De acuerdo con información preliminar, el deceso estaría vinculado al contacto y mordedura de un murciélago, por lo que instituciones de salud desplegaron personal técnico y brigadas especializadas en la zona para aplicar medidas sanitarias preventivas.

Activan vigilancia epidemiológica

La Secretaría de Salud estatal informó que estas acciones buscan proteger a la población del municipio y comunidades aledañas, mediante monitoreo constante, revisión de condiciones de salud y aplicación de esquemas de protección conforme a los lineamientos establecidos.

Las autoridades subrayaron que, de confirmarse el diagnóstico mediante estudios clínicos, se trataría del primer fallecimiento por rabia humana registrado en México durante 2026.

Medidas preventivas y control sanitario

El enfoque de las acciones, precisaron, es estrictamente preventivo y técnico. Los centros de salud de la región fueron abastecidos con insumos y orientación necesaria para atender cualquier caso sospechoso y resolver dudas de la ciudadanía.

Las labores de investigación y vigilancia se concentran en Jesús Carranza como parte de los protocolos estándar para contener riesgos potenciales, sin que ello represente una situación de alarma generalizada.