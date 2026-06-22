Vendedor ambulante agrede a joven tras negarse a comprar dulces

El acompañante que estaba fuera del vehículo intenta enfrentar al agresor, pero al notar que portaba un cuchillo se aleja del lugar.

Un vendedor ambulante fue detenido tras apuñalar con un arma blanca a un joven que se negó a comprarle dulces en calles de la colonia Revolución, en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa una camioneta blanca estacionada mientras dos hombres conversan: uno desde el asiento del copiloto y otro fuera del vehículo. Minutos después, el agresor se acerca para ofrecer su mercancía.

Así ocurrió la agresión captada en video

Según la grabación, tras recibir una negativa de compra, el vendedor observa a su alrededor durante varios segundos y posteriormente saca un arma blanca con la que ataca al ocupante de la camioneta, provocándole lesiones.

El acompañante que estaba fuera del vehículo intenta enfrentar al agresor, pero al notar que portaba un cuchillo se aleja del lugar. Ambos rodean la unidad durante algunos segundos mientras el atacante busca acercarse nuevamente a la víctima.

El joven lesionado logra salir del vehículo y ponerse a salvo, mientras el agresor huye del sitio inmediatamente después del ataque.

Un #dulcero apuñaló al conductor de una camioneta por qué se negó a comprarlo dulces, sucedió en #Chimalhuacán, la #víctima fue #hospitalizada, del dulcero no hay más información. pic.twitter.com/3BwxAAKTBk — RedEdomex (@EdomexRed) June 21, 2026

Operativo y detención del agresor

El afectado fue trasladado a un hospital, donde fue intervenido de emergencia debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Policía Municipal de Chicoloapan desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar al responsable.

Horas más tarde, el presunto agresor fue ubicado y detenido por las autoridades, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

El caso es investigado como lesiones graves y tentativa de homicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.