Velasco y Lavrov dialogan sobre agenda internacional en la ONU

Roberto Velasco y Serguéi Lavrov se reunieron en Nueva York para abordar temas internacionales y fortalecer el diálogo entre México y Rusia

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Durante el encuentro, los cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales de actualidad, además de revisar espacios de cooperación multilateral.

Entre los foros mencionados estuvieron la ONU, el G20 y el APEC, donde ambos países participan en distintas iniciativas y mecanismos de diálogo.

#AGONU81



🇷🇺🇲🇽 El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, al margen de la Semana de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.#RusiaMéxico pic.twitter.com/tQqdm4WTzq — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) September 26, 2026 Las delegaciones reafirmaron su disposición a mantener el diálogo político entre México y Rusia, así como a ampliar la cooperación comercial y económica. También destacaron la importancia de fortalecer los vínculos culturales y humanitarios y coincidieron en la relevancia de los principios del derecho internacional para abordar los desafíos globales. Lavrov cierra reuniones en Nueva York El encuentro con Velasco formó parte de la agenda de reuniones bilaterales que Lavrov sostuvo durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. El canciller ruso señaló al inicio de la conversación que posteriormente participaría en el debate general de la Asamblea General y emprendería su salida de Nueva York. De acuerdo con la información difundida sobre su agenda, Lavrov mantuvo al menos 40 encuentros bilaterales durante los cuatro días de actividades en Naciones Unidas. El encuentro ocurrió después de que Velasco representara a México ante la Asamblea General, donde planteó la necesidad de fortalecer el sistema multilateral y la cooperación internacional.