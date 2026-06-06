Vecinos ofrecen estacionamiento en Mundial hasta en ¡2,200 pesos!

La decisión de inhabilitar el estacionamiento del recinto los días de juego ha provocado que vecinos busquen un beneficio económico

Vecinos del Estadio Azteca de la Ciudad de México ofertan el código QR que les entregará la alcaldía Coyoacán para ocupar sus espacios de estacionamiento en los días de partido del Mundial con precios que van desde los 800 hasta los 2,200 pesos.

"Tengo cinco lugares en la calle de San León, 2,200 cada uno por partido si te interesa. Necesito que me mandes copia de tu INE y de la tarjeta de circulación de tu auto y yo te paso el código que nos da la delegación. Me pagas la mitad para apartar y la otra mitad el día del partido", dice Leonardo en la zona que circunda al Estadio Ciudad de México.

La decisión de inhabilitar el estacionamiento del recinto los días de juego ha provocado que vecinos del barrio Pedregal de Santa Úrsula busquen un beneficio económico ante las molestias que durante meses sufrieron por las obras de remodelación del histórico estadio tres veces mundialista.

Ante el protocolo de seguridad y logística impuesto por la FIFA y las autoridades de la Ciudad de México, llamado 'Última milla', que exige un perímetro cerrado y peatonal de varios kilómetros a la redonda de los estadios mundialistas, la alcaldía Coyoacán informó en mayo pasado que establecería un acceso controlado los días de partido a través de un censo de vehículos y el uso de códigos QR para los residentes de la zona.

"Los vecinos deberán proporcionar datos de sus vehículos de dos o cuatro ruedas, como son: marca, modelo, color, placas, registro de domicilio y tarjeta de circulación, datos que son resguardados bajo la normatividad de ley en materia de protección de datos personales. Ello generará un código QR intransferible e infalsificable, por cada vehículo registrado", se lee en los requisitos para tramitar dicho código en el sitio web de la alcaldía.

A pesar de la etiqueta de intransferible, los vecinos aseguran que con el comprobante de domicilio que ellos presentan será suficiente para acreditar cualquier vehículo.

En redes sociales también se ofrecen lugares de estacionamiento en la zona. En Facebook, bajo la etiqueta 'Mundial lugares de estacionamiento' un anuncio dice que por 500 pesos reciben tu automóvil sobre la avenida Santa Úrsula, a 10 minutos del Estadio Azteca, publicación que deja un número de contacto.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos, tres de primera fase, de la Copa del Mundo.

El día 30 está programado un juego de dieciseisavos de final y el 5 de julio, el último, uno octavos de final.