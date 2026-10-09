Vandalizan iglesia en León; queman puerta histórica e imágenes

Desconocidos prendieron fuego a la puerta principal de la iglesia ubicada en La Laborcita, a unos días de su reinauguración

La iglesia del Señor de los Remedios, ubicada en la comunidad de La Laborcita, fue objeto de un ataque vandálico durante la madrugada del pasado 5 de octubre, luego de que personas desconocidas incendiaran la puerta principal del recinto y causaran daños a diversas imágenes religiosas en su interior, generando consternación entre los habitantes y fieles de la comunidad.

De acuerdo con reportes difundidos por autoridades eclesiásticas, los responsables prendieron fuego al acceso principal del templo, una estructura de madera con más de un siglo de antigüedad. Las llamas también alcanzaron varias figuras religiosas, provocando pérdidas materiales significativas en un inmueble que se encontraba en proceso de restauración para su próxima reapertura.

El párroco Jesús Ibarra, responsable de la parroquia del Señor de la Misericordia, a cuya jurisdicción pertenece la capilla, lamentó lo ocurrido y calificó el hecho como un acto de desprecio hacia la fe de la comunidad católica. El sacerdote señaló que los agresores “quemaron la puerta y quemaron los santos”, además de destacar que el daño trasciende lo material debido al significado espiritual que el recinto representa para los habitantes de la zona.

El ataque se registró a pocos días de que la comunidad celebrara la conclusión de las obras de rehabilitación del templo y su bendición oficial, programada para el próximo 11 de octubre. Los trabajos de restauración habían sido impulsados por vecinos y feligreses, quienes durante meses colaboraron para recuperar el recinto religioso.

Entre los daños reportados se encuentran la destrucción de imágenes como una representación de la Virgen de Guadalupe y otra conocida como El Divino Preso, las cuales fueron sacadas del templo y posteriormente quemadas.

De acuerdo con el párroco, al interior del inmueble había herramientas y materiales de trabajo que no fueron sustraídos, por lo que se descarta preliminarmente el robo como principal móvil de la agresión.

Tras los hechos, autoridades estatales y eclesiásticas establecieron comunicación para dar seguimiento al caso. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Mientras tanto, habitantes de La Laborcita han expresado su indignación y tristeza por los daños ocasionados al templo, considerado uno de los principales espacios de encuentro religioso y comunitario de la localidad.

Los fieles han convocado a continuar con los preparativos para la reapertura del recinto, pese a las afectaciones provocadas por el incendio.