'Vance' se degrada a tormenta tropical cerca de Colima

Conagua prevé lluvias intensas y olas de hasta 5 metros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tras el debilitamiento de 'Vance'.

"Vance" se degradó durante la jornada de este domingo a tormenta tropical frente a las costas de Michoacán y Colima.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que localizó aproximadamente a 390 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

🌀 #Vance se debilitó a #TormentaTropical sobre el océano #Pacífico. 🌀 Se mantiene el #Pronóstico de #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero. https://t.co/WyuBnJulRX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2026 Este sistema meteorológico presenta vientos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) Jalisco: oeste y sur.

Colima: estado en general.

Michoacán: oeste y costa.

Guerrero: suroeste Por esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció el despliegue de una Misión de Enlace y Coordinación en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa para reforzar las acciones preventivas y coordinar la respuesta de los tres órdenes de gobierno. Se espera oleaje de 4 a 5 metros: costas de Michoacán y Guerrero; o de 2 a 3 metros: costas de Colima y Jalisco, por lo que se pidió evitar acercarse a playas con oleaje elevado, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones establecidas.