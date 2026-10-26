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'Vance' se degrada a tormenta tropical cerca de Colima

Por: Diana Valeria Leyva

25 Octubre 2026, 16:39

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Conagua prevé lluvias intensas y olas de hasta 5 metros en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tras el debilitamiento de 'Vance'.

'Vance' se degrada a tormenta tropical cerca de Colima

"Vance" se degradó durante la jornada de este domingo a tormenta tropical frente a las costas de Michoacán y Colima.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que localizó aproximadamente a 390 kilómetros (km) al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Este sistema meteorológico presenta vientos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco: oeste y sur.
  • Colima: estado en general.
  • Michoacán: oeste y costa.
  • Guerrero: suroeste

Por esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció el despliegue de una Misión de Enlace y Coordinación en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa para reforzar las acciones preventivas y coordinar la respuesta de los tres órdenes de gobierno.

Se espera oleaje de 4 a 5 metros: costas de Michoacán y Guerrero; o de 2 a 3 metros: costas de Colima y Jalisco, por lo que se pidió evitar acercarse a playas con oleaje elevado, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones establecidas.

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