Van 32 detenidos por homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reveló este miércoles que suman 32 personas detenidas por su posible participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer la captura de Alexis "N", identificado como operador regional de un grupo delictivo en Uruapan.

En seguimiento a las labores de investigación por el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, personal de @FiscaliaMich, Secretaría de Seguridad de Michoacán @SSPCMexico y @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ cumplimentaron una orden de… pic.twitter.com/xWBzzgnjYk — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2026

De acuerdo con el titular de la dependencia, este hombre fue detenido en Zapopan, Jalisco y asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Muchoacán.

En esta diligencia se contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como personal de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Ante esta aprehensión, García Harfuch agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, como a las autoridades estatales por su participación.

Asesinato de Carlos Manzo y detenidos por el caso

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en el Festival de las Velas en el marco del Día de Muertos.

Las indagatorias llevaron posteriormente a la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos coordinadores del atentado.

Autoridades también investigaron la participación de personas cercanas al alcalde y de elementos de seguridad, mientras que el análisis de comunicaciones, transferencias y otros indicios permitió reconstruir parte de la planeación del homicidio.

La detención más reciente vinculada directamente con el caso ocurrió el 30 de julio de 2026, cuando fue capturado en Atotonilco el Alto, Jalisco, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual del asesinato.