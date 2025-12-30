Vagón de Ferromex choca contra muro en Garita Dennis DeConcini

Ferromex no ha emitido una postura oficial con explicación sobre las causas del accidente, ni si se debió a una falla mecánica o a errores humanos

Un vagón de carga de la empresa Ferromex se desplazó sin control por varios kilómetros en la ciudad de Nogales, Sonora, y terminó descarrilado e impactado contra un muro fronterizo a pocos metros de la garita Dennis DeConcini, sin dejar personas lesionadas, informó Protección Civil estatal la noche del domingo 28 de diciembre de 2025.

Cómo ocurrió el incidente en Nogales

De acuerdo con los reportes oficiales, el vagón se desprendió de una locomotora en los patios de Ferromex y avanzó sin operador por la vía férrea hacia el norte de la ciudad, recorriendo aproximadamente cuatro kilómetros sin control antes de llegar a las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos. Durante este trayecto, la unidad transportaba chícharo deshidratado y generó alarma entre automovilistas y residentes de Nogales al avanzar a alta velocidad por tramos urbanos.

Protocolo de desvío y descarrilamiento controlado

Para evitar que el vagón cruzara hacia territorio estadounidense, se activó un desvío en las vías que provocó el descarrilamiento antes de llegar a la línea internacional. El impacto final fue contra un muro de tierra y contención fronteriza, lo que impidió que continuara su recorrido hacia la garita Dennis DeConcini. Las autoridades señalaron que este procedimiento forma parte de los protocolos de seguridad para minimizar riesgos en situaciones de este tipo.

Respuesta de autoridades y situación de emergencia

Protección Civil Municipal y estatal recorrieron la zona, que es frecuentada por personas en situación de calle durante la noche. No se reportaron lesionados ni daños a terceros, y las autoridades confirmaron que no existe riesgo para la población debido al tipo de carga que transportaba el vagón. Elementos de bomberos y personal de emergencia también colaboraron en el aseguramiento del área tras el incidente.

Por su parte, Ferromex no ha emitido una postura oficial con explicación sobre las causas del desprendimiento del vagón ni si se debió a una falla mecánica o a errores humanos, y las investigaciones internas están en curso. En los próximos días, se espera que se presenten los resultados preliminares sobre lo que provocó que el vagón quedara suelto y avanzara varios kilómetros sin tripulación.

Daños materiales y remoción de la unidad

Hasta la mañana del lunes, comenzaron las labores para remover el vagón descarrilado y restablecer la normalidad en el sistema ferroviario de la ciudad. Las autoridades han destacado que los únicos daños registrados fueron materiales, principalmente en la infraestructura ferroviaria y en el propio vagón, mientras que no se han reportado efectos graves en la zona urbana o en la frontera.