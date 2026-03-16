Usan inteligencia artificial para preservar lenguas indígenas

Especialistas desarrollan herramientas de inteligencia artificial para crear registros digitales de lenguas indígenas mexicanas y evitar su desaparición

iudad de México.- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollan herramientas de Artificial Intelligence para preservar y generar registros digitales de las lenguas indígenas nacionales, muchas de las cuales enfrentan riesgo de desaparecer.

El proyecto es impulsado por especialistas del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), quienes buscan utilizar tecnología para documentar y mantener vivas estas lenguas, incluso cuando el número de hablantes disminuye.

“Esta herramienta ayudará a que permanezcan vivas, aunque sea de manera artificial, pues muchas de ellas carecen de hablantes”, explicó el investigador Iván Vladimir Meza Ruiz en un comunicado difundido por la universidad.

Lenguas en riesgo de desaparecer

De acuerdo con datos citados por el especialista, en México existen 68 lenguas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas y 364 variantes.

Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer debido a la reducción del número de hablantes. Mientras que en 1930 alrededor del 15 % de la población hablaba alguna lengua indígena, en 2020 la cifra cayó a apenas 6.2 %.

Además, la mayoría de los hablantes actuales son personas mayores, mientras que las generaciones más jóvenes las utilizan cada vez menos.

Falta de datos lingüísticos

Meza Ruiz explicó que uno de los principales retos para desarrollar herramientas tecnológicas que trabajen con lenguas originarias es la escasez de información digital disponible.

Por ejemplo, en internet solo existen poco más de 4 mil artículos en Náhuatl clásico, alrededor de 1,200 en Maya yucateco y apenas unos cientos en otras lenguas como el mixteco o el hñahñu.

El investigador participó recientemente en la Cátedra Extraordinaria de Bioética organizada por el Programa Universitario de Bioética, donde abordó el tema “Inteligencia artificial y lenguas originarias de México”.

Retos éticos y tecnológicos

El especialista señaló que el desarrollo de estos sistemas también plantea dilemas éticos, ya que muchos documentos y materiales en lenguas indígenas están protegidos por derechos de autor y poseen derechos morales y patrimoniales.

Aun así, consideró que la creación de estrategias digitales podría ayudar a las comunidades a acceder a servicios como salud, justicia, educación y oportunidades económicas en sus propias lenguas.

Por ello, uno de los siguientes pasos del proyecto es crear un ecosistema de recopilación de datos lingüísticos que permita registrar y conservar digitalmente las lenguas originarias de México.