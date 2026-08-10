UNAM retrasa revisión a aspirantes en examen de admisión

Más de 3,100 jóvenes con examen cancelado deberán esperar hasta el 20 de agosto para conocer la nueva fecha de su prueba para la máxima casa de estudios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pospuso las citas de revisión para más de 3,100 aspirantes cuyo examen de ingreso fue cancelado, por lo que las reuniones que estaban programadas del 10 al 13 de agosto quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Este domingo, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) notificó a los aspirantes mediante correo electrónico que la revisión de sus casos será reprogramada debido a la aplicación del examen de control que la Universidad realizará del 12 al 19 de agosto.

“Debido a la aplicación del examen de control que llevará a cabo la Universidad del 12 al 19 de agosto y toda vez que el personal responsable de la atención a las personas aspirantes participará en las actividades inherentes a dicho proceso, no será posible atender la cita que fue programada para la revisión de su caso”, informó la DGAE.

La dependencia indicó que las nuevas citas serán notificadas una vez que concluya la aplicación del examen de control, a través del mismo portal en el que los aspirantes obtuvieron su programación anterior.

La UNAM pidió a los jóvenes ingresar nuevamente al sistema a partir del 20 de agosto para consultar la información correspondiente. La notificación incluirá el lugar, la fecha y la hora en que deberán presentarse para la revisión.

El periodo para consultar y programar las nuevas citas será del 20 al 22 de agosto.

La Universidad aclaró que la revisión no modifica la situación o estatus actual de los aspirantes, debido a que en sus exámenes fueron detectadas conductas no permitidas.

Las citas forman parte del procedimiento de revisión establecido por la UNAM para los casos en los que se identificaron irregularidades durante la aplicación del examen de ingreso.

Fechas clave

• Más de 3,100 aspirantes con examen cancelado.

• 10 al 13 de agosto: fechas originales de las citas de revisión.

• 12 al 19 de agosto: aplicación del examen de control.

• 20 de agosto: Los aspirantes deberán regresar al portal para consultar su nueva cita.

• 20 al 22 de agosto: periodo para programar las citas reprogramadas.

• Lugar, fecha y hora: serán informados mediante el portal de la DGAE.

• Estatus: La revisión no modifica la situación actual de los aspirantes.