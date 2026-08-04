UNAM retrasa regreso a clases y ajusta ingreso por examen

Los alumnos de licenciatura volverán el 17 de agosto, mientras que más de 51,000 estudiantes de nuevo ingreso comenzarían clases el 31 de agosto

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retrasará una semana el inicio del ciclo escolar para los estudiantes de licenciatura y buscará que los más de 51,000 alumnos de nuevo ingreso comiencen clases el próximo 31 de agosto, una vez concluido el proceso del examen de control anunciado tras las irregularidades detectadas en el concurso de admisión.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que el regreso a clases para los alumnos que ya cursan una licenciatura será el 17 de agosto de 2026, en lugar del día 10, como estaba previsto originalmente en el calendario universitario.

En tanto, señaló que los estudiantes de nuevo ingreso, tanto quienes accedieron mediante pase reglamentado como los admitidos por concurso de selección, deberán incorporarse a las aulas a más tardar el 31 de agosto, con el objetivo de homologar el inicio del ciclo escolar con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como parte de los ajustes al proceso de admisión, el rector anunció que este martes la UNAM dará a conocer los horarios, fechas y el procedimiento para la aplicación del examen de control dirigido a alrededor de 58,000 aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos en el concurso de ingreso.

Precisó que cada aspirante será convocado de manera individual y que, además de la sede en Ciudad de México, se habilitarán sedes foráneas para facilitar la aplicación presencial de la evaluación.

Durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, Lomelí instruyó al secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con los titulares de las entidades académicas para coordinar tanto el proceso de reinscripción como la aplicación del examen de control.

Asimismo, pidió agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la entrega de documentos e inscripción de los alumnos de nuevo ingreso, a fin de que puedan incorporarse a sus actividades académicas una vez concluida la evaluación.

La universidad informó que cada facultad y escuela dará a conocer, a través de sus canales oficiales, las fechas y procedimientos correspondientes a las reinscripciones y demás actividades académicas.

La aplicación del examen de control fue determinada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, tras detectar irregularidades en el concurso de selección en línea, las cuales, de acuerdo con la institución, habrían permitido prácticas indebidas que continúan bajo investigación.