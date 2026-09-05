UNAM mantendrá exámenes presenciales tras fallas en línea

El rector Leonardo Lomelí reconoció fallas en la prueba virtual y confirmó que las evaluaciones volverán a ser presenciales.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, anunció este viernes que la institución mantendrá presenciales sus exámenes de ingreso mientras desarrolla un sistema seguro para aplicarlos en línea, al reconocer "fallas y errores" en la primera prueba remota, marcada por la polémica del posible uso de inteligencia artificial (IA) y otras irregularidades.

"En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales", afirmó Lomelí, tras recibir el informe de la comisión técnica encargada de revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

El rector precisó que las siguientes pruebas se realizarán en "diversas sedes para facilitar la participación de estudiantes de todo el país" y en equipos controlados por la UNAM, con la prueba cargada de antemano.

Además, Lomelí reconoció deficiencias en el primer proceso remoto, luego de que la comisión técnica detectara fallos de planeación, coordinación y operación.

"La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia", aseveró.

En su informe, la comisión concluyó que hubo deficiencias en la contratación y supervisión del examen, pues la modalidad virtual se decidió antes de formalizar el contrato con Territorium Life, la empresa encargada de operar la plataforma, cuyo sistema no permitía detectar todas las posibles conductas indebidas.

"Los resultados finales evidenciaron falta de planeación y coordinación, omisiones y vacíos operativos de validación", expuso Eduardo Bárzana, presidente de la comisión de expertos.

La comisión también detectó "resultados atípicos" en la prueba virtual, ya que aumentaron los puntajes altos respecto de años anteriores, aunque Bárzana señaló que esto no prueba trampas individuales.

Finalmente, Bárzana apuntó que "la crisis fue multicausal", al indicar que las anomalías pudieron derivar de conductas indebidas, problemas en el diseño del examen y otros factores, sin que la comisión pudiera determinar el peso de cada uno.

Ante estos hallazgos, la comisión recomendó no volver a aplicar el examen remoto hasta contar con un modelo "operativo, robusto y seguro", así como contar con sedes presenciales en diferentes regiones del país y considerar algunas en el extranjero, entre otras recomendaciones.

El informe llega casi dos meses después de que la UNAM ordenara revisar el proceso interno, ante la controversia generada en su primera prueba aplicada totalmente en línea.

La UNAM realizó esa prueba entre el 23 de mayo y el 10 de junio mediante una plataforma que verificaba la identidad de los aspirantes, vigilaba su entorno y generaba alertas ante posibles conductas irregulares.

Tras la publicación de los resultados, el 17 de julio, surgieron cuestionamientos por el aumento de puntajes elevados, fallas técnicas y el posible uso de IA u otras formas de ayuda externa.

Luego de lo anterior, la universidad convocó a cerca de 38,000 aspirantes a repetir presencialmente la prueba entre el 12 y el 19 de agosto, tras rescindir el contrato con la empresa Territorium Life.