UNAM inicia examen de control presencial en Ciudad de México

Para ello, facultades y escuelas deberán agilizar la publicación de resultados, la recepción de documentos y las inscripciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este lunes la aplicación del Examen de Control Presencial en la Ciudad de México, como parte del proceso extraordinario para definir el ingreso a sus licenciaturas durante el ciclo escolar 2026-2027/1.

La evaluación se realiza en el Palacio de los Deportes y continuará el martes 18 y miércoles 19 de agosto.

Cada jornada fue distribuida en tres turnos: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Para la sede capitalina fueron contemplados 53 mil 568 aspirantes, la mayor parte de las 58 mil 783 personas convocadas en todo el país para participar en este procedimiento.

Aplican examen digital sin conexión a internet

La prueba consta de 120 reactivos y se responde mediante una tableta sin acceso a internet, bajo supervisión presencial permanente. Además, se prepararon diferentes versiones para cubrir los distintos turnos y fortalecer el control durante la aplicación.

Aunque se realiza en dispositivos electrónicos, el formato busca evitar las condiciones que generaron cuestionamientos en la primera evaluación en línea. La UNAM determinó implementar este ejercicio después de detectar presuntas irregularidades que pudieron colocar a algunos participantes en ventaja.

La Universidad ha precisado que no se trata formalmente de un nuevo concurso, sino de un mecanismo para verificar los resultados y garantizar condiciones equitativas entre quienes buscan obtener un lugar.

Inicia el Examen de Control Presencial de la UNAM. Miles de aspirantes con su cita lo realizarán en la CDMX 👇. pic.twitter.com/xH4Gku9IjZ — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026 Fueron convocadas las personas que ya habían recibido un aviso de selección y aquellas que alcanzaron un puntaje igual o superior al menor número de aciertos que permitió ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026. Resultados definirán los lugares de ingreso Los espacios disponibles serán asignados con base en el resultado obtenido en esta prueba presencial. Quienes participen no deberán realizar ningún pago adicional por la evaluación. La UNAM busca concluir el procedimiento con rapidez para que los estudiantes de nuevo ingreso puedan comenzar clases el próximo 31 de agosto. Para ello, facultades y escuelas deberán agilizar la publicación de resultados, la recepción de documentos y las inscripciones. De manera paralela, la institución ordenó tres auditorías para revisar el proceso original: una interna a cargo de la Contraloría universitaria, otra solicitada a la Auditoría Superior de la Federación y una revisión tecnológica del sistema empleado en los exámenes en línea. Las investigaciones buscan determinar las fallas ocurridas, verificar el cumplimiento de la normatividad y deslindar posibles responsabilidades, mientras la aplicación presencial avanza hacia su última jornada en la Ciudad de México.