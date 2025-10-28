UNAM afirma colaborar con la Fiscalía tras muerte en Olímpico

La máxima casa de estudios afirmó que se encuentra colaborando con las autoridades en el caso de la muerte de un estudiante tras el juego Rayados vs Cruz Azul

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó este lunes que colabora con la Fiscalía de la Ciudad de México para esclarecer la muerte de un estudiante que acudió como espectador al partido de futbol entre el Cruz Azul y Monterrey, el sábado en la capital mexicana.

La UNAM aseguró en un comunicado que "desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos", ha cooperado con las autoridades y proporcionado "la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes".

Rodrigo Mondragón falleció la madrugada del domingo luego de haber sido detenido por guardias de Protección Civil de la UNAM encargados de desalojar el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, donde se celebró el partido entre Cruz Azul y Monterrey.

Según informó entonces Protección Civil de la UNAM, el estudiante tuvo un "desvanecimiento", antes de ser entregado a las autoridades tras agredir "verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio", en "aparente estado de ebriedad".

La UNAM sostuvo este día que toda la "información videográfica" disponible ya fue entregada a la Fiscalía, y afirmó que seguirá pendiente del "resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos" y reiteró su "total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes".

Además, aseguró que ya estableció contacto con la familia de Mondragón, a quienes les ofreció apoyo y expresó sus "condolencias ante este difícil momento".

Por su parte, la Fiscalía de la capital anunció la detención de las cuatro personas que capturaron al joven, quienes están siendo investigados por los hechos.

Familiares y amigos de Mondragón han denunciado a medios que los guardias golpearon violentamente al joven, lo que habría causado su muerte.