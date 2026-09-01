UNAM abre 2,000 lugares tras polémico examen con IA

A partir del lunes 31 de agosto, las personas interesadas podrán ingresar al sitio habilitado por la Universidad utilizando su folio y contraseña

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió una convocatoria para distribuir 2 mil 24 lugares disponibles en 66 programas de licenciatura, dirigidos a aspirantes que presentaron el Examen de Control Presencial y no consiguieron ingresar a la carrera solicitada inicialmente.

La nueva etapa está dirigida a 16 mil 543 participantes y corresponde a espacios que permanecieron vacantes después de la asignación definitiva del concurso de selección. Por lo tanto, no representa un aumento general de la matrícula, sino una redistribución de lugares disponibles tras la revisión del proceso de admisión.

Aspirantes podrán elegir hasta tres licenciaturas

A partir del lunes 31 de agosto, las personas interesadas podrán ingresar al sitio habilitado por la Universidad utilizando su folio y contraseña. Dentro de la plataforma tendrán la posibilidad de registrar hasta tres programas académicos, colocados en orden de preferencia.

La asignación se realizará con base en el número de aciertos obtenido en el examen de control, comenzando con los puntajes más altos y hasta agotar los espacios disponibles en cada carrera, plantel y modalidad.

El registro permanecerá habilitado desde las 10:00 horas del lunes hasta las 12:00 horas del viernes 4 de septiembre. Los resultados serán publicados ese mismo viernes a las 18:00 horas y quienes resulten seleccionados podrán descargar su documentación de ingreso a partir del sábado 5 de septiembre.

Convocatoria surge tras revisión del examen de ingreso

La apertura de estos lugares representa una nueva etapa del proceso de admisión 2026, que obligó a la UNAM a modificar su calendario y aplicar una evaluación extraordinaria después de detectar resultados atípicos en el primer examen de ingreso realizado completamente en línea.

La revisión identificó posibles casos de ayuda externa, suplantación de identidad y uso no autorizado de herramientas de inteligencia artificial. Ante estas irregularidades, una comisión técnica recomendó convocar a cerca de 59 mil personas a un examen presencial de control.

Alrededor de 37 mil aspirantes acudieron a la evaluación entre el 12 y el 19 de agosto en sedes instaladas en Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. La prueba constó de 120 preguntas, fue respondida en tabletas sin acceso a internet y se desarrolló bajo supervisión directa.

UNAM recibirá a más de 49 mil alumnos de nuevo ingreso

Después de la publicación de los resultados, 20 mil 923 aspirantes obtuvieron un lugar mediante concurso de selección. A ellos se suman 28 mil 151 estudiantes provenientes del Pase Reglamentado, mecanismo utilizado por egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades.

En total, la Universidad recibirá a 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso en licenciatura durante el ciclo escolar 2026-2027.

Como parte de la investigación sobre las anomalías registradas, la UNAM terminó su relación contractual con la empresa encargada de la plataforma utilizada en el examen virtual y anunció auditorías para identificar las fallas tecnológicas, administrativas y de seguridad que afectaron el proceso.