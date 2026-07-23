Ultiman al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

Ante estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio del periodista, por lo que expresó su solidaridad con la familia

El periodista Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles en el estado de Oaxaca.

Autoridades señalaron que los hechos se registraron en el municipio de San Pablo Etla, donde se encontraba en un puesto de comida ambulante cuando hombres armados dispararon en contra del periodista, quien murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas provocadas.

Al llegar al lugar, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que encabezará las investigaciones, en compañía de la Policía Municipal, la Policía Vial Estatal y paramédicos locales, además de lamentar lo sucedido.

"Queremos ver de manera directa las investigaciones y vamos a estar informando; no hay mayores datos, vamos a revisar, apenas lo descubrimos bien".

Gobernador Salomón Jara condena homicidio de periodista

Ante estos hechos, el gobernador Salomón Jara condenó el homicidio del periodista, por lo que expresó su solidaridad con la familia.

A pesar de que fue crítico con la administración del estado, Jara mencionó que es parte de la labor periodística que se lleva a cabo diariamente por muchas personas, por lo que no justificará este tipo de actos de violencia.

"Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia".