Ulises Lara López rechaza señalamientos tras renuncia a la FGR

El extitular de la Fiscalía General de la República aseguró que actuó conforme a la ley y pidió que cualquier aclaración se realice por vías formales

Ulises Lara López rechazó cualquier señalamiento que busque vincularlo con conductas contrarias a la ley o al servicio público, luego de presentar su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de una carta difundida en sus redes sociales, Lara López afirmó que durante el tiempo que estuvo al frente del cargo se condujo bajo el marco legal, atendiendo las atribuciones que le fueron conferidas y las responsabilidades propias de un servidor público.

El exfuncionario señaló que no participará en debates públicos basados en versiones parciales, interpretaciones personales o acusaciones realizadas fuera de los canales institucionales correspondientes.

“Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable”, expresó.

Asimismo, agradeció las muestras de respaldo recibidas en los últimos días y aseguró que las asume “con prudencia, responsabilidad y pleno apego a la ley”.

Lara López presentó su renuncia la semana pasada por “motivos personales”, a poco más de seis meses de haber asumido como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Antes de ocupar ese cargo, fue designado en mayo de 2025 como representante de la FGR en Morelos, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente del Ministerio Público Federal.

Previamente, en enero de 2024, asumió de manera interina la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras la salida de Ernestina Godoy, quien fue incorporada como consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal.