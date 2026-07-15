Ulises Lara deja cargo en la Fiscalía General de la República

De acuerdo con diversos medios, Lara presentó su renuncia por motivos personales. Hasta el momento, las autoridades no han informado quién lo sustituirá

Ulises Lara López anunció este martes su renuncia como vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Después de aproximadamente seis meses, fue incorporado a la institución a principios de enero de 2026, cuando la fiscal Ernestina Godoy lo nombró titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

De acuerdo con diversos medios, Lara presentó su renuncia por motivos personales. Hasta el momento, las autoridades no han informado quién lo sustituirá, ni las causas concretas de este cambio en el interior de la Fiscalía Federal.

¿Quién es Ulises Lara López?

Ulises Lara López es sociólogo, abogado y académico con una trayectoria ligada a la administración pública de la Ciudad de México y a la procuración de justicia.

En el servicio público ocupó diversos cargos en el Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos la dirección general del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y responsabilidades en el Instituto de Vivienda (INVI).

Su carrera en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) comenzó como coordinador general de asesores de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Más tarde fue nombrado vocero de la institución y, en enero de 2024, asumió como encargado del despacho de la Fiscalía tras la salida de Godoy, cargo que desempeñó de manera interina durante un año.

En enero de 2026 fue designado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia desde la que encabeza investigaciones sobre casos de alto impacto y relevancia nacional.

Su nombramiento como encargado de la Fiscalía capitalina estuvo rodeado de controversia, debido a que obtuvo su cédula profesional como abogado días antes de asumir el cargo, situación que generó cuestionamientos de la oposición, aunque las autoridades sostuvieron que cumplía con los requisitos legales.