UIF y CNBV firman convenio contra lavado de dinero en México

El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que la cooperación entre instituciones es fundamental para preservar la estabilidad

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó que desde hace cerca de dos décadas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantienen una coordinación constante para prevenir, detectar y enfrentar operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero mexicano.

UIF y CNBV fortalecen colaboración contra el lavado de dinero

Las declaraciones se dieron luego de que ambas instituciones firmaran este lunes un convenio de colaboración que busca fortalecer el intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto para combatir con mayor eficacia las operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

De acuerdo con Amador Zamora, este acuerdo permitirá integrar herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de datos, así como mejorar la coordinación técnica entre dependencias y fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para enfrentar estos delitos.

Modernizarán supervisión del sistema financiero

En un comunicado, las autoridades señalaron que el nuevo instrumento de cooperación permitirá modernizar los mecanismos de supervisión bajo un enfoque basado en riesgos, además de consolidar canales institucionales de comunicación para atender de forma coordinada posibles esquemas de lavado de dinero o financiamiento ilícito.

Con estas acciones, se busca responder de manera segura, oportuna y coordinada a operaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad y la integridad del sistema financiero mexicano.

Crearán grupos de trabajo para analizar casos relevantes

Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la formación de grupos de trabajo interinstitucionales encargados de analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento a riesgos que puedan afectar el sistema financiero.

Asimismo, se reforzarán los mecanismos tecnológicos destinados a la administración y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedir que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema financiero nacional.

Buscan mantener la estabilidad y confianza en el sistema financiero

El presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que la cooperación entre instituciones es fundamental para preservar la estabilidad, transparencia y confianza en el sistema financiero del país.

Indicó que el fortalecimiento de esta coordinación permitirá que México continúe alineándose con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.

México es evaluado por el Grupo de Acción Financiera

El pasado 11 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) inició el proceso de evaluación al que somete periódicamente a México en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.

Durante esta revisión, el Estado mexicano presentará al equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.

México mantiene avances, pero enfrenta retos

México forma parte del GAFI desde el año 2000 y actualmente se encuentra en un proceso de seguimiento mejorado tras la evaluación mutua realizada en 2018.

El organismo internacional ha señalado que el país cuenta con un sistema sólido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque también ha recomendado intensificar las acciones para perseguir a quienes realizan estas operaciones y asegurar la confiscación de sus activos.

Según datos del GAFI, México cumple actualmente con 10 de las 40 recomendaciones del organismo y presenta cumplimiento general en 22 de ellas, mientras que mantiene cumplimiento parcial en siete y únicamente una recomendación no se cumple.