La acusación sostiene que Rocha Moya habría mantenido acuerdos con integrantes de Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de 'El Chapo' Guzmán

Las cuentas bancarias del exgobernador Rubén Rocha Moya fueron bloqueadas de nueva cuenta después de que un tribunal federal revocara el amparo que le permitía accesar a sus finanzas.

De acuerdo con diversos medios, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que se decidió bloquear de nueva cuenta sus recursos financieros, donde recibía al menos tres pensiones que figuraban por viudez, cesantía y jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Esta no es la primera vez que le sucede. El pasado 18 de mayo, la dependiente de la Secretaría de Hacienda confirmó la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, después de ser acusado por autoridades estadounidenses junto a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos nexos con el narcotráfico.

Esto se derivó después de que los bancos identificaran alertas relacionadas con sus clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP).

En dicha ocasión, la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas tenía un carácter preventivo y no representaba una determinación definitiva ni acreditaba responsabilidad penal.

¿Cuáles son los delitos que le atribuyen a Rubén Rocha Moya?

Estos señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Rocha Moya contemplan presuntas actividades relacionadas con:

Conspiración para importar narcóticos : supuesta participación en una estructura dedicada a introducir drogas a territorio estadounidense.

: supuesta participación en una estructura dedicada a introducir drogas a territorio estadounidense. Delitos relacionados con armas de fuego : presunta posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

: presunta posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Colaboración con el narcotráfico: supuestos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar sus operaciones.

La acusación sostiene que Rocha Moya habría mantenido acuerdos con integrantes de Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Entre las sustancias mencionadas en la acusación estadounidense se encuentran fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.