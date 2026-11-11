UIF bloquea cuentas del juez Luis Benítez Alcántara: caso Wedding

El juzgador es señalado en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos a cambio de favorecer la liberación de un líder criminal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó al juez federal Luis Benítez Alcántara en su lista de personas bloqueadas, luego de su detención en Colombia, derivada de una solicitud de autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información de diversos medios, la Unidad de Inteligencia Financiera formalizó esta determinación mediante el acuerdo 4141/2026.

Con esta disposición, las instituciones financieras del país deberán bloquear las cuentas bancarias y los instrumentos financieros vinculados al juez, mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El juzgador es señalado en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos a cambio de favorecer la liberación de un integrante de una red internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Luis Benítez Alcántara: quién es y qué se sabe de su detención

Luis Benítez Alcántara es un juez federal mexicano de 49 años que fue detenido en Colombia por autoridades policiales en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), luego de ser señalado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un integrante de la organización criminal encabezada por Ryan James Wedding, conocido como el “Chapo canadiense”.

El juzgador habría utilizado su cargo para beneficiar a Andrew Clark, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales colaboradores de Wedding.

La acusación sostiene que Benítez Alcántara recibió el dinero a cambio de concederle libertad bajo fianza y ordenar su liberación.

¿Cuál es su relación con Ryan Wedding?

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando Andrew Clark fue detenido en México por acusaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos. Posteriormente, Estados Unidos solicitó su extradición para que enfrentara los procesos penales correspondientes.

Según la reconstrucción de las autoridades estadounidenses, se habrían realizado operaciones para entregar aproximadamente dos millones de dólares al juez. El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara habría concedido una fianza y ordenado la liberación de Clark. Sin embargo, el canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.