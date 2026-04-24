UIF bloquea a 23 ligados a red de drogas sintéticas

Autoridades mexicanas señalaron que también se detectaron alertas emitidas por instituciones financieras por movimientos inusuales

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó sus acciones contra una red vinculada a la distribución de drogas sintéticas y precursores químicos, al incorporar a 23 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La medida forma parte de un operativo coordinado con autoridades de Estados Unidos, que previamente identificaron a los involucrados como parte de una estructura relacionada con el tráfico de insumos utilizados en la fabricación de sustancias como metanfetaminas y fentanilo.

Según informó la Secretaría de Hacienda, el bloqueo implica el congelamiento de cuentas bancarias y la restricción de operaciones, con el objetivo de impedir que esta red continúe utilizando el sistema financiero mexicano para mover recursos.

Empresas de logística y comercio, bajo la lupa

Las investigaciones realizadas por la UIF incluyeron un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió detectar un patrón en el uso de empresas aparentemente legales, principalmente en los sectores logístico, comercial y de transporte.

De acuerdo con Hacienda, estas estructuras habrían sido utilizadas para facilitar la compra, traslado y distribución de insumos químicos, piezas clave en la producción de drogas sintéticas.

Además, se identificaron transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas catalogadas como de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos declarados y los montos realmente operados, lo que encendió alertas dentro del sistema financiero.

El informe también advierte sobre posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una red con un andamiaje corporativo diseñado para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Vínculos con cárteles y acciones coordinadas

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve personas físicas y 14 empresas, a quienes vinculó con actividades relacionadas con drogas sintéticas y con grupos como el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.

Autoridades mexicanas señalaron que también se detectaron alertas emitidas por instituciones financieras por movimientos inusuales, especialmente en operaciones de comercio internacional, lo que derivó en el seguimiento de estas cuentas.

Con base en estos hallazgos, la UIF presentó denuncias por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y reforzó el bloqueo para cerrar el paso a la dispersión de dinero a través de estructuras corporativas.

Hacienda subrayó que estas acciones, sumadas a las emprendidas en Estados Unidos, buscan debilitar las finanzas del crimen organizado y limitar su capacidad operativa.

Finalmente, la UIF reiteró que mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero y fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero.