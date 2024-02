Turistas viven pesadilla durante vacaciones en CDMX

La visita de una pareja de extranjeros a la Ciudad de México se convirtió en una pesadilla después de visitar las trajineras en Xochimilco.

La pareja originaria de Texas, Estados Unidos decidió visitar nuestro país de vacaciones y viajaron hasta la Ciudad de México, como todo turista el 14 de enero visitaron las trajineras de Xochimilco, pero el paseo pronto terminaría casi en una tragedia.

Según el relato del novio Anthony Grigsby, de 41 años, él y su pareja subieron a una trajinera, antes de esto, se percató qué eran seguidos por una pareja, que después les pidió compartir la trajinera y dividir los gastos, a Anthony se le hicieron sospechosos y decidieron abordar solos a la embarcación.

Ya a bordo, la pareja disfrutó del recorrido junto a otras familias y el mariachi, también degustaron bebidas como micheladas.

Al poco tiempo su novia Rachel Villarreal, de 36 años, comenzó a sentir malestar estomacal, vómito y dolor de cabeza por lo que decidieron irse al hotel. Más tarde Anthony también presentó los mismos síntomas.

Pero, la pesadilla apenas comenzaba, a la mañana siguiente Anthony se despierta y encuentra a su novia tirada en el suelo.boca abajo inconsciente. Ambos fueron trasladados al hospital de urgencia para ser atendidos.

Tras ser valorada, Rachel presentaba una inflamación en el cerebro por lo que tuvo que ser inducida al coma y también intubada. Mientras que Anthony solo presentó una deshidratación severa.

Los estudios que les realizaron en el hospital arrojaron que la pareja tenía anfetamina en su sangre, así como metanol y éxtasis.

Y de acuerdo con la investigación de las autoridades, la pareja pudo ser drogada por medio de las bebidas qué consumieron abordo de la trajinera.

Al día de hoy, la salud de Rachel ha mejorado, sus riñones funcionan mejor y ya respira por si sola, sin embargo, los médicos indicaron que la mujer sufrió un deterioro neurológico.

La pareja de estadounidenses ha gastado miles de dólares por ser atendidos en un hospital privado, ya que no han contado con el apoyo de su aseguradora, mientras tanto, los familiares crearon una cuenta en Go Fundación Me para solicitar donaciones para ayudar a la pareja a pagar los gastos médicos.

Después de un viaje planeado de 3 días que se alargó por más de 20 días su permanencia en México, la pareja finalmente está de regreso en su casa en la Ciudad de Álamo, Texas.

En 2017, el Departamento de Estado de EUA advirtió a los viajeros que iban a México sobre el peligro potencial de consumir alcohol contaminado. Esto siguió a informes de que varios viajeros estadounidenses se enfermaron o se desmayaron después de consumir alcohol en centros turísticos mexicanos.

Comentarios