Turistas coreanos sufren robo durante visita en Guanajuato

Entre los puntos que las autoridades deberán esclarecer está si los turistas fueron seguidos previamente o si el robo ocurrió de manera oportunista

Tres turistas de nacionalidad surcoreana que viajaron a México con motivo de la Copa Mundial 2026 fueron víctimas de un robo en el municipio de Celaya, Guanajuato, luego de que delincuentes rompieran los cristales de la camioneta en la que se trasladaban para sustraer sus pertenencias.

El hecho ocurrió en un estacionamiento ubicado sobre la avenida Araucarias, mientras los visitantes se encontraban dentro de un establecimiento de comida. Al regresar al vehículo, detectaron que habían sido víctimas de un “cristalazo”.

Les robaron equipaje, electrónicos y pasaportes

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas son dos hombres y una mujer originarios de Corea del Sur, quienes se encontraban en territorio mexicano para seguir las actividades mundialistas.

Los delincuentes se llevaron maletas, aparatos electrónicos, documentos personales y pasaportes vigentes, situación que complicó aún más la estancia de los turistas en el país.

El reporte fue recibido por las autoridades municipales el jueves 18 de junio, por lo que se desplegó la atención correspondiente en el sitio.

Tras la denuncia formal, la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por los delitos de robo y daños, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar cómo ocurrió el atraco.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los objetos sustraídos.

Entre los puntos que las autoridades deberán esclarecer está si los turistas fueron seguidos previamente o si el robo ocurrió de manera oportunista al observar equipaje dentro de la unidad estacionada.

El caso ocurre en medio del flujo de visitantes por la justa mundialista

El robo se registra en pleno desarrollo de la Copa Mundial 2026, evento que ha incrementado la llegada de visitantes extranjeros a distintas ciudades del país.

En el caso de los aficionados surcoreanos, su presencia ha sido notoria durante los últimos días debido a la participación de su selección en territorio mexicano.

El incidente en Celaya vuelve a poner sobre la mesa los retos de seguridad para los visitantes internacionales durante el torneo, especialmente en zonas comerciales, carreteras y espacios de alta movilidad turística.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras los afectados buscan recuperar sus documentos y continuar con los trámites necesarios tras el robo sufrido en Guanajuato.