Turista regio muere tras caer al mar en Puerto Vallarta

Fueron buzos de la Marina quienes localizaron el cuerpo de Fernando y procedieron a realizar las maniobras para llevarlo de vuelta a tierra

Un turista regio que se encontraba de vacaciones en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, fue hallado muerto luego de que cayó al agua cuando volvía de un paseo marítimo.

En cuanto se recibió el reporte de la caída del hombre, la tripulación del Naviero 1 notificó a las autoridades para comenzar con el operativo de búsqueda en alta mar para dar con su paradero.

La víctima fue identificada como Fernando, de 18 años, que habría terminado en el agua tras resbalarse al momento de descender de la embarcación para volver a tierra firme y caer en el espacio existente entre el barco y el muelle.

Inmediatamente se intentó rescatarlo; sin embargo, al no lograr localizarlo, se notificó a las autoridades marítimas para que intervinieran.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y personal de Rescate Acuático de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta iniciaron las labores para localizar al joven.

Las acciones se prolongaron durante toda la noche del domingo y continuaron hasta este lunes con recorridos en lanchas e inmersiones en puntos cercanos al incidente.

Fueron buzos de la Marina quienes localizaron el cuerpo de Fernando y procedieron a realizar las maniobras correspondientes para llevarlo de vuelta a tierra y entregarlo a sus familiares.