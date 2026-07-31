Turista alemana es rescatada del cerro de La Muñeca en Hidalgo

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al practicar senderismo en áreas montañosas, utilizar calzado y equipo adecuados

Una turista de nacionalidad alemana fue rescatada después de sufrir una caída mientras practicaba senderismo en el cerro de La Muñeca, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

El accidente ocurrió este jueves 30 de julio en una zona escarpada y de difícil acceso, donde la mujer, de aproximadamente 30 años, perdió el equilibrio y sufrió una lesión de consideración en la pierna izquierda, lo que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

Activan operativo en una zona de difícil acceso

La solicitud de auxilio fue recibida alrededor de las 11:30 horas, por lo que integrantes de los cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la zona norte del municipio para localizar a la senderista.

Las condiciones del terreno obligaron a los brigadistas a implementar maniobras de descenso vertical con cuerdas y equipo de rappel, debido a que no era posible realizar una evacuación convencional.

En las labores participaron bomberos, policías y personal de Protección Civil de Ixmiquilpan, quienes avanzaron por la zona montañosa hasta llegar al punto donde permanecía la turista.

Inmovilizan a la senderista y la trasladan a un hospital

Una vez localizada, la mujer recibió atención prehospitalaria y fue estabilizada para evitar que la lesión se agravara. Posteriormente, los rescatistas inmovilizaron su pierna y la colocaron sobre una camilla rígida para comenzar el descenso.

Después de varios minutos de maniobras especializadas, la turista fue llevada hasta un punto seguro y trasladada a un hospital particular, donde quedó bajo atención médica por una probable fractura en la pierna izquierda.

El operativo concluyó sin que se reportaran lesiones entre los integrantes de los cuerpos de emergencia ni incidentes adicionales durante la extracción.

Estado médico permanece sin actualización

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la visitante ni se ha informado si necesitará una intervención quirúrgica. Tampoco existe un diagnóstico público que precise la zona exacta afectada por la fractura.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al practicar senderismo en áreas montañosas, utilizar calzado y equipo adecuados, consultar las condiciones meteorológicas y evitar recorridos sin acompañamiento en zonas de acceso complicado.