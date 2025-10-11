Tulum ofrece acceso gratuito a playas, pero sin comida ni bebidas

Por: INFO 7 10 Octubre 2025, 08:47 Compartir

El alcalde Diego Castañón enfrenta críticas por respaldar una campaña que promueve el 'acceso libre' a las playas, pero impide el ingreso de alimentos y bebidas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tulum, uno de los destinos más importantes del Caribe Mexicano en la última década, atraviesa una caída en el turismo, según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo. En este contexto, el alcalde Diego Castañón enfrenta críticas por respaldar una campaña que promueve el “acceso libre” a las playas, pero impide el ingreso de alimentos, bebidas, sombrillas o sillas. Los visitantes deben consumir dentro de los establecimientos de la zona, lo que usuarios califican como una privatización encubierta que beneficia a empresarios y limita el acceso real a los espacios públicos. Mientras la ocupación hotelera muestra una marcada tendencia a la baja entre el verano y el otoño de 2025, el debate sobre el futuro turístico de Tulum y el uso libre de sus playas sigue creciendo.