Tulum busca recuperar turismo tras crisis por alza en precios

Las redes sociales se llenaron de imágenes de sitios vacíos y desolados, como la zona arqueológica de Tulum, una de las más visitadas del país.

A pocas semanas de que inicie la temporada invernal de vacaciones Gobierno y prestadores de servicios se preparan para recuperar los niveles de ocupación en Tulum, uno de los puntos turísticos del sureste mexicano que este 2025 vivió una baja de visitantes debido al encarecimiento de sus servicios.

Recales masivos de sargazo, cobros superiores a 400 pesos para ingresar a las playas del Parque El Jaguar, deficiencias en infraestructura turística y cobros excesivos en hoteles y centros de consumo, provocaron al final de la temporada de verano la crisis de imagen que obligó al gobierno federal a convocar a reuniones urgentes de trabajo.

Hoteles de la franja costera de Tulum, donde tradicionalmente el verano representaba buenas ocupaciones reportaron caídas de hasta un 25 %, lo que encendió las alertas tanto en el sector público como privado.

Ante este panorama el Consejo de Promoción Turística puso en marcha una campaña para mejorar la reputación del destino en la que se invierten 3.2 millones de dólares para el “relanzamiento Tulum”.

Argumentan problemas

La zona hotelera de Tulum enfrenta añejos problemas relacionados con la tenencia de la tierra, pues se construyó dentro del Ejido Pino Suárez, situación que se ve reflejada en la falta de servicios básicos como el drenaje sanitario y el suministro eléctrico.

Hoteles, restaurantes y negocios en general deben trabajar con plantas eléctricas, lo que eleva considerablemente los costos operativos y que al final se reflejan en el costo al visitante.