Trudy llegará con categoría 4 cerca de las costas mexicanas

El huracán Trudy, que se prevé alcance la categoría 4 en el Pacífico mexicano, podría acercarse el domingo a solo 65 kilómetros de costas de Jalisco y Colima

El huracán Trudy podría acercarse a unos 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana, con posibilidad de alcanzar la categoría 4 antes de aproximarse al litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el sistema podría generar fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias intensas desde este sábado.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el ciclón se había intensificado rápidamente y pidió a la población de la zona costera mantenerse alerta, ya que su trayectoria todavía puede cambiar.

El funcionario señaló que el acercamiento se prevé entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. De acuerdo con su reporte, "Trudy" presenta vientos de hasta 220 kilómetros por hora y rachas de 270 kilómetros por hora.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó durante la mañana de este viernes vientos sostenidos de alrededor de 195 kilómetros por hora, por lo que el pronóstico continúa sujeto a actualizaciones

🌀 En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Coordinador General del #SMNmx, @Fabromana, informó sobre la trayectoria y efectos del #Huracán #Trudy, que se encuentra en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico. https://t.co/8d5C3Cdyd3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026 Jalisco y Colima, entre las zonas con mayor riesgo Los efectos del huracán comenzarán a sentirse desde este sábado, principalmente en las costas de Jalisco y en la zona de Manzanillo, Colima, donde se esperan lluvias, oleaje elevado y fuertes rachas de viento. Romaña también mencionó a Punta San Telmo y Playa Pérula entre los puntos donde podrían presentarse efectos importantes del viento. Para el lunes y martes, el pronóstico contempla que Trudy se aleje de la zona y pierda fuerza. Llamó a los habitantes de las regiones costeras a tomar precauciones y seguir los avisos oficiales, ante la posibilidad de cambios en el recorrido del ciclón. El frente frío 2 aumentará las lluvias en el Golfo La amenaza meteorológica no se limita al Pacífico. La humedad que transporta Trudy podría interactuar con el aire frío asociado al frente frío número 2 y favorecer precipitaciones en el Golfo de México. “Va a llover en el Golfo también”, advirtió el coordinador del SMN, al pedir que las alertas se difundan en ambas regiones. Para Veracruz, señaló que podrían registrarse rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. El pronóstico para este viernes contempla lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, además de precipitaciones puntuales torrenciales en la región de la Huasteca. Para el sábado se esperan lluvias intensas en la Huasteca, las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el sur de Veracruz y Tabasco. El domingo, las precipitaciones podrían mantenerse intensas en la Huasteca y alcanzar niveles torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco. El SMN advirtió que entre viernes y domingo podrían acumularse de 200 a 300 milímetros de lluvia en la Huasteca, así como cantidades similares en las zonas costeras de Michoacán, Colima y Jalisco. Estas precipitaciones pueden elevar el riesgo de inundaciones y otros incidentes relacionados con las lluvias, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. Quintana Roo también tendrá zonas con lluvias fuertes. Vázquez Romaña advirtió que en estas áreas las inundaciones pueden desarrollarse rápidamente, por lo que pidió no minimizar los riesgos. "Simon" todavía podría dejar lluvias en Baja California Sur En el noroeste del país, el ciclón Simon todavía podría generar algunas lluvias en Baja California Sur. Además, el frente frío favorecerá un descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de ambos sistemas y recomiendan consultar los avisos oficiales, especialmente en las regiones donde se prevén lluvias intensas, vientos fuertes y posibles inundaciones.