Tribunal Electoral valida elección de nuevos magistrados

La Sala Superior del TEPJF validó la asignación de magistraturas del TDJ pese a impugnaciones, ratificando la primera elección judicial en México

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó este martes, con votación dividida, la validez y la asignación de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), pese a las impugnaciones que buscaban anular los resultados de la primera elección judicial en México.

“Al no haberse acreditado irregularidades graves ni determinantes que justificaran anular la elección, se confirman los acuerdos controvertidos, relativos a la sumatoria nacional y la asignación de las personas que ocuparán los cargos, así como a la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras”, señaló el TEPJF en un comunicado.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente del proyecto, rechazó de forma tajante “la posición que pretende la nulidad de la elección del Tribunal de Disciplina Federal”.

“Más allá del número de pruebas aportadas, lo cierto es que por su naturaleza y contenido estas no permiten acreditar los extremos que podrían llevar a la nulidad”, sostuvo de la Mata.

Durante la sesión, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto coincidió en que “no hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan influido en la votación. No podemos pasar del pensar que sí, a la determinancia”.

Esto, antes de una decisión dividida, que avalarían el triunfo en las urnas del pasado 1 de junio, pese a los proyectos que proponían anular los comicios por la supuesta distribución masiva de “acordeones” o guías de votación que habrían vulnerado la equidad de la contienda.

Entre tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera respaldó el proyecto y sostuvo que “la nulidad exige un estándar reforzado y una carga probatoria estricta para quien afirma”.

Así mismo, Fuentes Barrera aseveró que “el material probatorio ofrecido es insuficiente e impertinente para acreditar irregularidades graves y determinantes”.

En contraste, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien votó en contra, defendió su postura frente a lo que consideró será un “precedente preocupante”.

“Primero, que ante potenciales violaciones a principios constitucionales se utilice una metodología de análisis segmentada y superficial. Y segundo, considero alarmante el estándar probatorio que se exige para tener como probada una irregularidad”, explicó el togado Rodríguez Mondragón.

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, conformado por nueve magistrados electos en los comicios judiciales extraordinarios de junio, comenzará funciones el próximo 1 de septiembre, luego del fallo del TEPJF, que marca un precedente en la transición al nuevo modelo judicial.

El TDJ tendrá la facultad de investigar y sancionar faltas administrativas y conductas indebidas de jueces y magistrados federales, en el marco de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada en este sexenio por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado 20 de agosto, el Tribunal Electoral mexicano también validó la primera elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con decisión dividida.