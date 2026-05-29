Tres jóvenes acusados de golpear y quitarle la vida a su padre

Presuntamente el entorno contaba con antecedentes de violencia y adicciones, pero la víctima sumaba dos años completamente rehabilitado de las drogas.

Un presunto parricidio sacude al municipio de San Francisco de los Romo, en Aguascalientes. Tres jóvenes enfrentan acusaciones de haber asesinado a golpes a su padre, Luis Alberto Jáuregui Martínez, para posteriormente intentar simular que la muerte fue autoinfligida en el interior de su vivienda.

Los hechos se desencadenaron cuando la víctima se disponía a trasladar a su esposa, María del Rosario Morales, a un centro médico en Pabellón de Arteaga. En ese momento, la llegada de uno de los hijos varones detonó una acalorada discusión familiar que rápidamente escaló hacia la violencia física.

Según los testimonios de los allegados, Jáuregui Martínez fue sometido y golpeado de forma brutal. Varias de sus hermanas intentaron intervenir para frenar el ataque, pero terminaron siendo agredidas por los jóvenes. Minutos después de la trifulca, el cuerpo de Luis Alberto fue hallado suspendido en el área de la cocina.

La familia directa de la víctima rechaza tajantemente la versión de los hijos y cuestiona con dureza su comportamiento, quienes se encontraban dentro de la propiedad y no realizaron maniobras de auxilio ni llamaron a emergencias al ver a su padre colgado.

La madre del fallecido declaró haber presenciado de primera mano parte de la golpiza y lidera la exigencia de justicia. Si bien los familiares reconocieron que el entorno contaba con antecedentes de violencia y adicciones, recalcaron que Luis Alberto sumaba dos años completamente rehabilitado de las drogas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes detalló que el estudio de necropsia confirmó la asfixia como la causa del deceso. No obstante, las autoridades mantienen la carpeta de investigación abierta bajo la sospecha de homicidio doloso calificado, buscando esclarecer la participación de los tres hijos.