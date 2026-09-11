Tres heridos tras agresión con navaja en secundaria de Colima

Dos estudiantes y una maestra resultaron heridos tras una agresión con arma blanca en una secundaria de Villa de Álvarez; están fuera de peligro

Una discusión entre estudiantes dentro de la Secundaria “José Vasconcelos”, ubicada en la colonia Juan José Ríos de Villa de Álvarez, Colima, terminó con tres personas heridas por un arma blanca.

El incidente fue confirmado por la gobernadora Indira Vizcaíno, quien informó que entre las personas lesionadas se encuentran dos alumnos y una maestra. Todos fueron reportados estables y fuera de peligro.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el incidente, varios estudiantes comenzaron una discusión en uno de los baños del plantel.

Durante el altercado, uno de los alumnos sacó de entre sus pertenencias una navaja y comenzó a agredir a otros estudiantes, provocando que dos menores resultaran lesionados.

Al percatarse de lo que ocurría, una maestra acudió para intentar intervenir y detener la situación. Sin embargo, también fue alcanzada por el arma y sufrió una lesión.

Esta mañana hubo un incidente en la Escuela Secundaria José Vasconcelos; lo más importante es informarles que todas las personas involucradas se encuentran bien.



Un alumno agredió a un compañero y lesionó a la prefecta de la escuela; el personal de la Secundaria siguió los… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) September 10, 2026 La gobernadora Indira Vizcaíno señaló que las personas afectadas recibieron atención inmediata tras el incidente y que su estado de salud es estable. La mandataria destacó que el personal de la secundaria activó los protocolos correspondientes y dio aviso a las autoridades competentes, quienes acudieron al plantel para controlar la situación. “Lo más importante es informarles que todas las personas involucradas se encuentran bien”, señaló Vizcaíno al referirse a lo ocurrido en la escuela. Autoridades darán seguimiento al caso Después de ser controlado, el estudiante señalado como agresor quedó a disposición de las autoridades de seguridad, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica. Las instituciones educativas y de seguridad pública continuarán con el seguimiento del caso para esclarecer lo ocurrido y atender las circunstancias relacionadas con el incidente. La gobernadora indicó que las autoridades mantendrán la atención sobre el caso y reiteró la importancia de que los centros educativos permanezcan como espacios seguros para estudiantes y personal docente. El incidente ocurrido en la Secundaria “José Vasconcelos” quedó bajo control luego de la intervención del personal del plantel y de las autoridades, mientras continúa el proceso correspondiente para determinar las consecuencias legales de la agresión.