Tren embiste autobús de pasajeros; hay varios muertos en Edomex

Según información preliminar, el operador del autobús de pasajeros presuntamente intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco

Un saldo preliminar de nueve personas sin vida y 41 lesionadas dejó el choque registrado la mañana de este lunes entre un autobús de pasajeros y un tren en Atlacomulco, Estado de México.

La tragedia se registró durante la madrugada de este lunes en la carretera Atlacomulco-El Oro, en la colonia Zona Industrial.

Según información preliminar, el operador del autobús de pasajeros presuntamente intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco, pero el camión fue embestido por el ferrocarril y arrastrado varios metros.

El autobús de la línea HP había salido de San Felipe del Progreso con dirección a la CDMX. Se cree que en el camión viajaban entre 30 y 40 personas.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil para auxiliar a los pasajeros. En el lugar se reportan personas lesionadas, pero también fallecidas.

En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver algunos cuerpos en los costados de las vías del ferrocarril.

Personal de la Fiscalía mexiquense inició las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos.

El paso en la zona permanece completamente cerrado, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a tomar vías alternas.