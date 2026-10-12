Tratan de huir a balazos y caen con potente armamento

Autoridades decomisaron un fusil calibre .50 y una camioneta con reporte de robo en EE. UU. tras un fuerte enfrentamiento armado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, y con el apoyo del Grupo Interinstitucional, detuvieron a dos masculinos tras una persecución derivada del reporte de robo de un vehículo. Los implicados iban armados y fueron interceptados tras realizar detonaciones contra los uniformados.

Los hechos se suscitaron cuando los efectivos realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el poblado Aguapepe, perteneciente al municipio de Mocorito, sitio en el cual ubicaron una camioneta Dodge RAM de color negro. Al percatarse de la presencia de la autoridad, los ocupantes aceleraron la marcha para escapar y abrieron fuego contra los elementos del GOES, quienes repelieron la agresión y les dieron seguimiento hasta darles alcance en poblados más adelante. Tras verificar el estatus legal de la unidad, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente en los Estados Unidos.

Una vez controlada la situación por completo y asegurada la zona, se procedió a realizar una revisión minuciosa que permitió decomisar un fusil tipo Barret calibre .50 y otro fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39, una pistola calibre 9 mm, dos cargadores calibre .50, 10 cargadores calibre 7.62x39 mm y un cargador calibre 9 mm, 20 cartuchos calibre .50, 290 cartuchos calibre 7.62x39 mm y 15 cartuchos calibre 9 mm, dos chalecos balísticos y cuatro placas de protección, así como el aseguramiento de la camioneta Dodge RAM con reporte de robo en el extranjero.

Los dos civiles detenidos, junto con el armamento, las municiones, el equipo táctico y la unidad automotriz, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para dar inicio a las investigaciones correspondientes.