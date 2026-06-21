Trasladan siete reos de alta peligrosidad a penal de Chiapas

En menos de dos días suman 95 internos trasladados a Chiapas, en uno de los movimientos penitenciarios más amplios registrados recientemente en el sur del país

Autoridades federales realizaron un nuevo traslado de siete internos considerados de alta peligrosidad al Centro Federal de Reinserción Social número 15, ubicado en Villa Comaltitlán, Chiapas, como parte de los operativos de reordenamiento penitenciario implementados en el país.

El movimiento se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de que los reclusos arribaran al Aeropuerto Internacional de Tapachula en una aeronave oficial procedente de Guadalajara, Jalisco.

Fuerte operativo para ingresar a los internos al Cefereso 15

Tras su llegada a Tapachula, los siete internos fueron trasladados por tierra hacia el Cefereso 15 de Villa Comaltitlán, ubicado en la región del Soconusco, mediante un despliegue coordinado por corporaciones federales y estatales.

El operativo incluyó unidades de seguridad y vigilancia durante el recorrido, con el objetivo de evitar incidentes durante el ingreso de los internos al centro penitenciario federal.

Este nuevo traslado ocurrió apenas un día después de que 88 personas privadas de la libertad, también consideradas de alta peligrosidad, fueran enviadas al mismo penal federal.

Con ello, en menos de dos días suman 95 internos trasladados a Chiapas, en uno de los movimientos penitenciarios más amplios registrados recientemente hacia el sureste del país.

De acuerdo con la información disponible, entre los internos enviados al penal federal habría personas relacionadas con distintas facciones del crimen organizado, incluyendo presuntos operadores ligados al Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido de manera oficial las identidades de los siete reclusos trasladados ni los delitos específicos por los que se encuentran procesados o sentenciados.

Chiapas toma relevancia en la estrategia penitenciaria federal

El Cefereso 15 se ha convertido en un punto estratégico dentro de la política de control penitenciario federal, debido a su carácter de centro de alta seguridad y su ubicación en una zona clave del sureste mexicano.

El traslado masivo de internos ocurre en un contexto de ajustes en el sistema penitenciario y de acciones para reducir riesgos dentro de distintos centros de reclusión del país.

Las autoridades mantienen vigilancia en torno al penal federal de Villa Comaltitlán, mientras continúan los operativos relacionados con la recepción y resguardo de personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.