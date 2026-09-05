Trasladan al penal de Barrientos a implicados en multihomicidio

Los implicados fueron movilizados en una unidad blindada, escoltada por corporaciones estatales y federales, hasta el centro penitenciario mexiquense

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del multihomicidio en el que perdió la vida Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, fueron trasladados este viernes al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos.

Los imputados permanecían en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca, donde se agotó el plazo constitucional de 48 horas para definir su situación jurídica.

Posteriormente fueron movilizados en una unidad blindada, escoltada por corporaciones estatales y federales, hasta el centro penitenciario mexiquense.

#URGENTE | ¡AL PENAL DE BARRIENTOS! Trasladan a los presuntos responsables de la masacre familiar en Atizapán



Minutos antes de las 9 AM, la Fiscalía del #Edomex trasladó a Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde Toluca al Penal de Barrientos en Tlalnepantla.



Las investigaciones… pic.twitter.com/uawGJcjr5S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026 De acuerdo con las autoridades, ambos quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará en las próximas horas su situación legal dentro del proceso penal que se sigue por el asesinato del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora doméstica y la mascota de la familia. Los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado y maltrato animal. El ingreso de los detenidos al penal de Barrientos ocurrió alrededor de las 09:55 horas de este viernes, tras completar los procedimientos médicos de certificación exigidos antes de su internamiento. En el exterior del penal se implementó un cerco de seguridad para restringir el acceso y garantizar el desarrollo del operativo. El crimen ocurrió el pasado 2 de septiembre en un penthouse ubicado en la zona de Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. Investigación apunta a relación comercial Durante la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a una relación comercial entre la víctima y Diego Sebastián “N”, quien presuntamente habría realizado exigencias de dinero y amenazas previas al multihomicidio. Las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación para determinar si existieron más personas involucradas en el caso, mientras la Fiscalía buscará la vinculación a proceso de los detenidos y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad de los delitos que se les atribuyen.