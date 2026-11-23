Los militares fueron recibidos con honores en el aeropuerto; dos fueron identificados como originarios de Jalcomulco y Tlapacoyan

Los cuerpos de los militares veracruzanos que murieron durante el enfrentamiento contra integrantes de la delincuencia organizada en Guasave, Sinaloa, fueron trasladados este domingo 22 de noviembre a Veracruz.

La aeronave arribó al aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, donde familiares y mandos militares les rindieron honores antes de su traslado a sus municipios de origen.

Dos de los elementos fallecidos fueron identificados como Abraham López Aparicio, originario de Tlapacoyan, y Luis Eduardo M. P., de Jalcomulco.

Ambos ayuntamientos expresaron sus condolencias a las familias y reconocieron que los soldados perdieron la vida en cumplimiento de su deber. De manera extraoficial, se señaló que podría haber un tercer militar veracruzano entre las víctimas.

Los cuatro elementos del Ejército Mexicano murieron durante el operativo federal realizado el pasado 20 de noviembre en Guasave, donde fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, considerado un objetivo prioritario para las autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó previamente el fallecimiento de los militares.